Чемпіон Франції виходив на Шахтар з пропозицією по легіонеру
Туран розраховує на футболіста
близько 4 годин тому
Шахтар отримав пропозицію від Сент-Етьєна на грузинського захисника Гіоргі Гочолеішвілі, повідомляє Geo Team,
10-разовий чемпіон Франції запропонував «гірникам» 3 мільйони євро, проте український клуб відмовився від угоди.
Шахтар встановив цінник на Гочолеішвілі не менше 10 мільйонів євро.
24-річний футболіст повернувся в Шахтар після оренди в Копенгагені: 33 матчі, 1 гол, 4 асисти, прихопивши з собою титул чемпіона та володаря Кубка Данії.
Туніський захисник Шахтаря привернув увагу Удінезе.