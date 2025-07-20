23-річний захисник донецького Шахтаря Алаа Грам потрапив у сферу інтересів італійського Удінезе. Як повідомляє видання Tutto Udinese, клуб із Серії А розглядає туніського футболіста як варіант для посилення оборони.

Італійців вразила універсальність гравця — він може зіграти як у центрі захисту, так і на правому фланзі.

Грам приєднався до Шахтаря влітку 2023 року і має чинний контракт із клубом до середини 2029-го. У сезоні 2024/25 захисник провів 13 матчів у складі гірників.

Раніше повідомлялося, що футболістом також цікавиться єгипетський Аль-Ахлі, який був учасником Клубного чемпіонату світу. Перехід Грама може відбутися вже цього літа.