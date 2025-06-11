22-річний хавбек Шахтаря Георгій Судаков привернув увагу одразу кількох клубів із Європи. Як повідомляє італійський журналіст Антоніо Лоботка, Наполі вже досяг попередньої домовленості із самим футболістом за умовами можливого трансферу.

Тепер неаполітанці зайняті пошуком шляхів для укладання угоди з донецьким клубом, який поки що не збирається знижувати вартість гравця.

За підсумками сезону 2024/25 Шахтар завершив чемпіонат України на третій позиції, набравши 62 очки. Судаков у минулій кампанії провів 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись 15 забитими м'ячами та шістьма гольовими передачами. За даними Transfermarkt, ринкова вартість українця становить 32 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Наполі поставив перемовини з Шахтарем щодо Судакова на паузу.