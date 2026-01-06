Сергій Разумовський

Чинний чемпіон Італії Наполі зробив крок у напрямку можливого підсилення атаки та вийшов на контакт із оточенням українського нападника Роми Артема Довбика. Про це інформує італійське видання La Repubblica, яке стверджує, що неаполітанський клуб звернувся до представників форварда, аби з’ясувати умови потенційного переходу та позицію гравця щодо зміни команди.

За даними джерела, сам Довбик не виключає варіант із відходом із Роми й нібито вважає, що його період у римському клубі може наближатися до завершення. Українець виступає за столичну команду від літа 2024 року, однак у поточних реаліях його статус у складі вже не виглядає таким стабільним, як очікувалося на старті співпраці.

Джерело також нагадує, що Наполі стежив за грою Довбика ще минулого сезону. Тоді в Неаполі зробили ставку на Ромелу Лукаку, проте цього сезону бельгієць не зіграв жодного матчу через травму. На цьому тлі інтерес до альтернативних варіантів у лінії нападу виглядає логічним, адже клуб потребує глибини складу та надійного бомбардира на тривалій дистанції.

Ситуацію Довбика в Ромі ускладнює й тренерський фактор. Повідомляється, що український форвард не входить до планів наставника Джана П’єро Гасперіні. Показовим став і перший матч 2026 року: Довбик розпочав зустріч Серії А проти Аталанти на лаві запасних і з’явився на полі лише на заключні пів години, коли Рома в підсумку поступилася 0:1.

Статистика нападника від початку змагального року наразі така: 16 матчів у складі Роми, у яких він забив два м’ячі та віддав дві результативні передачі. На тлі чуток про зміну ролі в команді та інтересу Наполі можливий трансфер Довбика може стати однією з помітних тем найближчого трансферного періоду.