Сергій Разумовський

Нападник Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе близький до зміни клубу та може продовжити кар’єру в Ромі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, який зазначає, що сторони вже просунулися в перемовинах.

За його інформацією, йдеться про оренду з опцією викупу, яка з часом може перетворитися на обов’язкову –після виконання визначених умов. Також повідомляється, що між Зіркзе та Ромою досягнуто принципової домовленості щодо особистого контракту, розрахованого до 2030 року.

24-річний нідерландець приєднався до Манчестер Юнайтед у липні 2024-го після трансферу з Болоньї за 42,5 млн євро. У поточному сезоні він провів 11 матчів за «червоних дияволів» і відзначився одним забитим м’ячем.

На тлі можливого підсилення атаки Роми окрему увагу привертає ситуація з Артемом Довбиком. Український нападник у цьому сезоні має по два голи та асисти у 14 матчах. Наразі форвард відновлюється після травми м’язів стегна.

Раніше також з’являлася інформація, що Довбик уже взимку може залишити Рому. На футболіста претендують команди з Англії та Саудівської Аравії.