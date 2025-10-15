Павло Василенко

Колишній гравець збірної Німеччини Матс Хуммельс відмовився офіційно завершити кар'єру в національній команді, посилаючись на «емоційне відчуження».

36-річний Хуммельс, який завершив свою ігрову кар'єру цього літа, востаннє одягав майку національної збірної у листопаді 2023 року.

«Останні кілька років були дивними. Я не грав належним чином за національну збірну з 2018 року. Я зіграв лише на чемпіонаті Європи 2021 року та двох товариських матчах у США та Австрії», – сказав колишній захисник.

Німецький футбольний союз (DFB) вшанував Хуммельса у вересні перед відбірковим матчем чемпіонату світу 2026 року проти Північної Ірландії (3:1). Однак спортивний директор DFB Руді Феллер зіграв у цьому свою роль.

«Руді – просто чудова людина. Коли він зателефонував, я сказав, що я «за». Насправді я був переконаний, що мені це більше не потрібно, бо минуло забагато часу. Там було багато хлопців, яких я не знаю і з якими навіть ніколи не розмовляв», цитує Хуммельса видання DPA.

Німець провів більшу частину своєї ігрової кар'єри в дортмундській Боруссії, де виграв два чемпіонські титули, Кубок країни та Суперкубок.

Він чотири рази вигравав Бундеслігу з мюнхенською Баварією, а також був у складі переможної збірної Німеччини на чемпіонаті світу 2014 року.