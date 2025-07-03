Універсальний гравець правого флангу Валерій Лучкевич поділився думками щодо чемпіонства України, завойованого у складі київського Динамо.

Наразі підтримую форму разом із тренером Олексієм Довгим. Період у Динамо був дуже теплим, хоч я провів мало часу в команді. Я не вважаю, що травма завадила проявити себе, адже пропустив лише два тижні, які співпали з паузою на збірні.

Думаю, це чемпіонство увійде в історію, адже команда отримала третю зірку. Це важливо не тільки для молоді, а й для всього клубу.

У Динамо зібрані дуже талановиті і працьовиті футболісти, як досвідчені, так і молоді. Не хочу виокремлювати когось конкретно, але молоді точно не загубляться в Європі. Мені подобається їхній менталітет — вони розуміють, що потрібно розвиватися не лише фізично, а й духовно та інтелектуально, і вони це роблять, – сказав Лучкевич в інтерв’ю «Українському футболу».