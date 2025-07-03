Універсальний гравець правого флангу Валерій Лучкевич розповів про своє майбутнє після завершення контракту з київським Динамо.

Наразі ми з моїм агентом перебуваємо у перемовинах з деякими клубами. Повернення Костишина та Бурди до Колоса? Так, я це знаю. Дуже радий за Колос, що вони нарешті вийшли з низки невдач, і впевнений, що цього сезону вони покажуть дійсно класний рівень. Бо під керівництвом Руслана Володимировича Костишина інакше і бути не може. Пропозиції я особисто для себе не чув, але і не виключаю, що таке можливо.

29 – це вік, коли ти досвідчений, розумієш себе та свої мінуси та плюси, можеш більше часу приділяти футболу, бо за спиною стоїть сформована сім’я, яка тебе підтримує, – повідомив Лучкевич в інтерв’ю «Українському футболу».