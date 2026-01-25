Сергій Разумовський

У Ворсклі відбулися кадрові зміни на рівні керівництва спортивного напряму. Як повідомляє Полтавщина Спорт, клуб звільнив Олександра Фундерата з посади спортивного директора. За інформацією джерела, вакантне місце вже зайняв Андрій Філь, який раніше працював директором у кременчуцькому Кремені.

Олександру Фундерату 53 роки. Він має чималий досвід роботи у футбольних структурах, зокрема в системі підготовки молоді: у період з 2013 до 2017 року Фундерат очолював академію Шахтаря. Після цього, у 2018 році, він приєднався до Ворскли, де спочатку обіймав посаду директора з розвитку та селекції професійного і дитячо-юнацького футболу, а згодом став спортивним директором полтавського клубу.

На тлі цих змін Ворскла має не найкращі результати в сезоні. Команда йде лише дев’ятою у Першій лізі, набравши 21 очко. Відставання від зони, яка дає шанс піднятися в класі, є дуже суттєвим і становить 15 балів, що помітно ускладнює боротьбу за підвищення.

