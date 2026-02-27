Сергій Разумовський

Карпати виступили з офіційною заявою за дві доби до домашнього матчу 18-го туру УПЛ проти Колоса, звернувшись до вболівальників із проханням поставитися з розумінням до посилених заходів безпеки на стадіоні Україна.

У клубі повідомили, що в неділю під час поєдинку на арені діятиме підвищений контроль. Щоб уникнути заторів і довгих черг на вході, глядачів закликають не брати з собою громіздкі речі, зокрема наплічники, торбини та інші великі сумки. Також наголошується, що на стадіон заборонено проносити будь-які предмети, які потенційно можуть становити небезпеку для оточення.

У Карпатах підкреслили, що дотримання цих правил необхідне для того, аби матч пройшов у спокійній атмосфері, а перебування на трибунах було максимально безпечним і комфортним для всіх присутніх. Клуб подякував уболівальникам за підтримку та відповідальне ставлення.

Зустріч Карпати – Колос відбудеться у Львові на стадіоні Україна в неділю, 1 березня. Початок гри заплановано на 18:00.

Зазначимо, що посилення заходів безпеки відбувається на тлі трагічних подій у місті: вночі 22 лютого в центрі Львова пролунали вибухи. Через детонацію двох саморобних пристроїв загинула 23-річна поліцейська, ще 25 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець розкритикував підхід до виховання юних футболістів.