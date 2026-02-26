Колишній півзахисник, а нині – селекціонер Карпат, Михайло Кополовець висловив свою думку щодо сучасного покоління футболістів.

Подивися, скільки можливостей у молодих футболістів, подивися, скільки полів побудовано, і яких полів. У нашого покоління не було ні поля, ні можливостей, ні бутс, нічого. В них зараз є все.

І подивися, скільки скаутів ходять. Тільки чуєш, як десь футболістик б’є по м’ячу – там уже скаути всіх команд. А в мій час не було ні камери, ні скаутів. Мені треба було зіграти 100 ігор, і бажано добре зіграти, щоб мене хтось побачив і десь комусь сказав. Зараз будь-яку гру в ютубі береш, дітей будь-яких.

У них зараз усе є для того, щоб стати футболістом. Тому що їм порадити? Та просто бути наполегливими й робити те, що ти любиш робити. Бо що таке футбол? Футбол – це гра, але вона може тобі дати все в житті, забезпечити тебе, твою сім’ю і так далі.

Так, гратимуть одиниці, але в них зараз є всі можливості, тому що стільки, як зараз ми їздимо на турніри, скаутів, селекціонерів, камер, ютубів… От подивися, у тебе в руках маленька штучка, але вона вже може передати інформацію від тебе комусь, що дитинка б’є легесенько по м’ячу.

Те, що мені зараз впадає в очі, коли ми їздимо по турнірах: батьки дуже пестять своїх дітей. Тільки матч закінчився – і вони одразу водичку, чайчик, яблучко. Ви самі їх псуєте, він має бути самостійним.

Я дивлюся, як батьки забирають дітей зі школи – і бере рюкзак. Та ти не маєш його рюкзак брати, це його вага на сьогоднішній день, він має її нести. Ти ж не будеш жити за нього все життя, він має поступово…

Дай Бог, у мене будуть діти – я не буду їх так виховувати. Мені ніхто рюкзак не ніс – і що, я став поганою людиною? Ні, я вважаю. Мені ніхто задницю не підтирав, образно кажучи. Йому треба нести цей рюкзак.

Ну добре, там десь дівчинка. Але коли я бачу, як пацанам – водичка,яблучко, молочко, бутси одні, другі, дідо біжить з бутсами новими, міняють – це все розхолоджує, розслабляє дитину.

Він потім стає такий паперовий. Не можна так, він має бути завжди в супротиві, має рости з тим. Бо футбол – це важка праця, а ви його вже на цьому етапі розслабляєте.

Так важко грати в футбол. Ви самі їх розслабляєте, і коли приходить цей момент конкуренції – він її програватиме, бо ви за ним носили рюкзаки, ви йому пхали те яблучко в ротик, – заявив Кополовець в інтерв'ю SportArena.