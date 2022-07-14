Чергове підсилення. «Фенербахче» зміцнив опорну зону досвідченим бразильцем

«Динамо» буде непросто

Фото - Фенербахче

Півзахисник Вілліан Арао перейшов із «Фламенго» до «Фенербахче». Про це повідомляє прес-служба «канарок».

Сума трансферу склала 3 мільйони євро. Контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Зазначимо, що це перший європейський клуб 29-річного хавбека. Раніше він захищав кольори «Сан-Паулу», «Корінтіанса», «Португези», «Шапекоенсе», «Атл. Гойяньенсе» і «Ботафого».

«Фенербахче» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти київського «Динамо». Перший матч – уже 20 липня.

Раніше турецький клуб покинув півзахисник Месут Озіл.