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Чергове підсилення. «Фенербахче» зміцнив опорну зону досвідченим бразильцем

«Динамо» буде непросто
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
20:49
Чергове підсилення. «Фенербахче» зміцнив опорну зону досвідченим бразильцем
Фото - Фенербахче

Півзахисник Вілліан Арао перейшов із «Фламенго» до «Фенербахче». Про це повідомляє прес-служба «канарок».

Сума трансферу склала 3 мільйони євро. Контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Зазначимо, що це перший європейський клуб 29-річного хавбека. Раніше він захищав кольори «Сан-Паулу», «Корінтіанса», «Португези», «Шапекоенсе», «Атл. Гойяньенсе» і «Ботафого».

«Фенербахче» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти київського «Динамо». Перший матч – уже 20 липня.

Раніше турецький клуб покинув півзахисник Месут Озіл.

Сергій Стаднюк
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Теги

Фенербахче (футбол) Динамо Київ

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