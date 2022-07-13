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Озіл розірвав контракт з «Фенербахче» перед матчами проти «Динамо»

Проте турок не грав за команду з березня
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
18:16
Озіл розірвав контракт з «Фенербахче» перед матчами проти «Динамо»

Чемпіон світу та Іспанії Месут Озіл достроково розірвав контракт з «Фенербахче». Про це повідомила прес-служба клубу.

33-річний німець переїхав в Туреччину в статусі вільного агента в січні 2021 року. За «жовтих канарок» він провів 36 матчів, в котрих забив 8 м’ячів і здійснив 3 асисти.

Однак в березні посварився з головним тренером – і з тих пір більше не провів жодного матчу за команду. При цьому, в нього залишалося два роки за контрактом.

Варто нагадати, що «Фенербахче» зіграє проти «Динамо» в кваліфікації Ліги чемпіонів. Однак, як ви розумієте, Озіл навряд зіграв би проти киян.

Нападник «Фенербахче» назвав українців складними суперниками.

Сергій Лук'яненко
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Месут Озіл Фенербахче (футбол)

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