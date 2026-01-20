Чергове повернення до Чорноморця? ЛНЗ офіційно попрощався з Авагімяном
Хавбек остаточно залишив лідера чемпіонату України
близько 2 годин тому
Артур Авагімян. Фото: ЛНЗ
Атакувальний півзахисник Артур Авагімян припинив виступи за ЛНЗ. Про відхід 29-річного футболіста повідомила пресслужба черкаського клубу, зазначивши, що сторони завершили співпрацю, а сам гравець уже офіційно отримав статус вільного агента.
Подробиці щодо умов і причин розірвання контракту не розголошуються. Відомо, що Авагімян приєднався до ЛНЗ влітку 2024 року, однак у поточному сезоні мав обмежену ігрову практику: він провів 3 матчі й не відзначився результативними діями. У клубі подякували футболісту за час у команді та побажали йому успіхів у подальшій кар’єрі.