Чергове протистояння Сіті та Ньюкасла, а з ким може зіграти Ярмолюк? Пройшло жеребкування 1/8-ї Кубка Англії
Визначилися всі пари
1 день тому
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії. На цій стадії турніру вболівальників чекає кілька яскравих протистоянь, зокрема зустріч Ньюкасла з Манчестер Сіті, а також матч Вулвергемптона проти Ліверпуля.
Свій суперник також дізнався Арсенал – лондонці зіграють з Менсфілд Таун, тоді як Челсі вирушить у гості до Рексгема. Брентфорд українця Єгора Ярмолюка має нагоду зіграти з Вест Гемом, якщо пройде Маклсфілд. Матчі цієї стадії заплановані на 7–8 березня.
Пари 1/8 фіналу Кубка Англії
Фулгем – Саутгемптон
Порт Вейл або Брістоль Сіті – Сандерленд
Ньюкасл – Манчестер Сіті
Лідс – Норвіч
Менсфілд Таун – Арсенал
Вулвергемптон – Ліверпуль
Рексгем – Челсі
Вест Гем – Маклсфілд або Брентфорд
