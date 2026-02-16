Павло Василенко

Те, що сталося на одному з матчів Кубок Англії, швидко перетворилося з футбольної події на привід для глузувань у мережі. Якість газонів зазвичай активно обговорюють у країнах не дуже розвинених, але аж ніяк не в турнірі, який вважається візитівкою англійського футболу. Саме тому стан поля у поєдинку між Грімсбі Таун та Вулвергемптоном шокував навіть бувалих уболівальників.

Гості здобули свою першу виїзну перемогу в сезоні – єдиний гол у середині другого тайму забив Сантьяго Буено. Та спортивний результат відійшов на другий план. У центрі уваги опинився стадіон «Бланделл Парк», газон якого більше нагадував зоране поле, ніж футбольну арену.

Працівники стадіону доклали максимум зусиль, аби підготувати покриття до матчу, однак результат виявився плачевним. Під час гри шматки багнюки злітали в повітря після кожного підкату чи сильного удару по м’ячу, а рясний дощ лише погіршив ситуацію. Кадри з матчу миттєво розлетілися соцмережами, викликавши хвилю іронії та критики на адресу організаторів.

Для турніру з такою історією і статусом подібне видовище виглядало майже абсурдно – і саме це зробило матч не стільки футбольним, скільки вірусним.