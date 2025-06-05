Черговий реванш Франції з Іспанією, невмотивований Мессі й дебют Анчелотті. Що подивитися 5 червня?

Сергій Стаднюк

Традиційно для червня четвер стане днем національних збірних. В Європі відбудеться лише одне протистояння. Але ж яке! Іспанія та Франція битимуться за місце у фіналі Ліги націй. Переможець у вирішальному матчі зіграє з Португалією, що несподівано пройшла Німеччину завдяки голу Кріштіану Роналду.

У Південній Америці проведуть матчі 15-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Якщо збірна Аргентини, що зіграє з Чилі, вже вирішила завдання, то Бразилія поки нічого собі не гарантувала. Карло Анчелотті на чолі «Селесао» доведеться дебютувати у грі з другим у таблиці Еквадором. Третій Уругвай зіграє з п'ятим Парагваєм.