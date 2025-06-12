Сергій Стаднюк

У матчі-відповіді плей-оф за місце в українській Першій лізі Чернігів на виїзді знову переміг Металург.

У першій грі «сіверяни» розгромили суперника (3:0). Це лишало господарям лише примарні шанси. У грі-відповіді всі основні події припали на другий тайм.

Гості впевнено контролювали хід гри, відкривши рахунок на 63-й хвилині завдяки точному удару Койдана, а згодом Шумило подвоїв перевагу на 84-й. Деморалізовані запоріжці не спромоглися навіть на «гол престижу».

Чернігів здобув переконливу сумарну перемогу 5:0 та повернувся до Першої ліги через один сезон після пониження.

Перша ліга. Плей-оф за право участі, матч-відповідь

Металург – Чернігів 0:2 (0:3 – перший матч)

Голи: Койдан, 63, Шумило, 84

Металург: Байда, Біляєв (Васильченко 46), Алібеков (Дорошенко 82), Бандурін, Близнюк (Фальковський 55), Клименко, Козлов (Левченко 82), Нехтій, Страдс (Товкач 65), Юречко, Іродовський

Чернігів: Татаренко, Безгубченко (Кулик 61), Бібік (Зенченко 61), Картушов, Койдан (Мироненко 79), Новиков (Сахно 69), Порохня (Шушко 79), Романченко, Сердюк, Фатеєв, Шумило

Попередження: Юречко 13, Алібеков 26, Біляєв 45+2, Нехтій 66, Клименко 90+1 – Бібік 26