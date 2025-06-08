Чернігів після скандального плей-оф за бронзу Другої ліги зробив крок до повернення у Першу. Відео

Сергій Стаднюк

У першому матчі плей-оф за місце в Першій лізі Чернігів на своєму полі розгромив Металург.

«Містяни» відкрили рахунок на 15-й хвилині завдяки точному удару Шалфєєва, а наприкінці першого тайму перевагу подвоїв Безгубченко. Під кінець гри Романченко поставив крапку в матчі, оформивши третій гол ударом з позначки, перед цим запоріжці залишилися в меншості після другого попередження Костюченка.

Нагадаємо, Чернігів виграв плей-оф за бронзу Другої ліги. Перед його початком Рух-2 відмовився від участі, а за його місце сперечалися між собою Скала та Локомотив. Переможцем вийшли представники Стрия, проте їм все одно не вдалося нічого протипоставити «сіверянам».

Матч-відповідь плей-оф за місце у Першій лізі відбудеться 12 червня на полі Металурга. Раніше Колос-2 не зміг підвищитися в класі, двічі поступившись Поділлю.

Плей-оф за місце у Першій лізі, перший матч

Чернігів – Металург 3:0

Голи: Шалфєєв, 15, Безгубченко, 43, Романченко, 81

Чернігів: Татаренко М., Безгубченко Дж. (Кулик Д., 58'), Бібік А. (Зенченко О., 86'), Картушов Є., Новиков А. (Сахно Д., 70'), Порохня А., Романченко А., Сердюк М., Фатеєв Д., Шалфєєв Є. (Койдан В., 58'), Шушко П. (Шумило М., 58')

Металург: Байда Н., Алібеков А. (Костюченко Д., 65'), Бандурін О., Клименко В., Козлов А., Нехтій В., Страде М., Товкач А. (Близнюк В., 46'), Фальковський Д. (Більяєв К., 46'), Юречко І., Іродовський Д. (Куралєх Н., 78')

Попередження: Шалфєєв Є., 47' – Юречко І., 47', Костюченко Д., 78', Костюченко Д., 81'

Вилучення: Костюченко Д. (друге попередження, 81')