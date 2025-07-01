Четверо ексгравців Оболоні підписали контракти з Буковиною
Шищенко забрав футболістів з собою до Чернівців
38 хвилин тому
Чернівецька Буковина підсилилася одразу чотирма гравцями, які минулого сезону виступали за київську Оболонь.
До складу жовто-чорних приєдналися опорний півзахисник Вадим Вітенчук (30 матчів, без результативних дій), атакувальний хавбек Віталій Груша (27 матчів, 2 голи, 2 асисти), а також захисники Даніїл Карась (29 матчів, 1 гол) і Петро Стасюк (24 матчі, 1 гол, 1 асист).
Усі футболісти вже працювали під керівництвом Сергія Шищенка, який у червні підписав із Буковиною контракт до літа 2027 року. Разом із головним тренером у клуб з Оболоны прийшли Микола Гібалюк, тренер воротарів Артем Кичак.