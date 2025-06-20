Павло Василенко

Буковина офіційно оголосила про призначення на посаду головного тренера команди Сергія Шищенка. 49-річний український фахівець підписав контракт на два роки, повідомляє пресслужба чернівецького клубу.

У вересні 2024 року Шищенко очолив Оболонь, яка після стартових турів посідала останню позицію з лише одним заліковим пунктом у своєму активі. У 25 поєдинках під керівництвом фахівця «пивовари» здобули 8 перемог і 7 разів зіграли внічию та в підсумку фінішували на 11-му місці турнірної таблиці УПЛ.

Сезон 2024/25 Буковина завершила на сьому місці в Чемпіонській групі Першої ліги, набравши 30 очок в 22 матчах.