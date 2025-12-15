Нападник Динамо Матвій Пономаренко після матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (3:0) заявив про бажання грати у першій команді та розповів про комунікацію зі старшими партнерами. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Безперечно, завжди хочеться грати за першу команду «Динамо». Але якщо тренерський штаб вирішив, що на даний момент я там потрібніший, то я не можу сперечатися чи бути проти. Я виходжу на кожну гру – незалежно від того, це U19 чи перша команда – та намагаюся робити свою роботу. Тим паче, я поїхав до молодіжної команди, ми досягли позитивного для нас результату, пройшли далі – як я можу бути розчарованим від такого?

Звичайно, коли ми на обід чи вечерю, приміром, приходимо, то всі разом спілкуємося. Дуже приємно, що старші гравці, у яких набагато більше досвіду, підтримують нас – ті ж Ярмоленко, Караваєв, завжди підійдуть, підкажуть, як правильно зіграти в тому чи іншому епізоді. І приємно, що нам дають шанс грати за «Динамо» (Київ). Звичайно, комунікація дуже важлива, оскільки без неї нічого не буде. Зараз же у всіх у команді чудовий настрій, всі хочуть грати – тож рухаємося вперед.