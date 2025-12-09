Сергій Разумовський

Відомий футбольний журналіст, телеведучий і коментатор Ігор Циганик вважає, що ЛНЗ у поточному сезоні має реальні шанси перервати багаторічну гегемонію Динамо та Шахтаря в чемпіонаті України. На його думку, черкаський клуб демонструє рівень гри та стабільність результатів, які дозволяють говорити про боротьбу не лише за медалі, а й за чемпіонський титул.

В ЛНЗ хороші шанси для того, щоб поборотися за чемпіонство. Ну чому ні? Але віддавати найкращого бомбардира в стан основного конкурента, це, напевне, не зовсім говорить про перспективу того, що можна виграти чемпіонат. Тому, як на мене, все рівно головний фаворит зараз на даному етапі – Шахтар. Ігор Циганик

За всю історію незалежного чемпіонату України лише одна команда, окрім грандів із Києва та Донецька, ставала чемпіоном країни. Йдеться про сімферопольську Таврію, яка виграла дебютний сезон Вищої ліги 1992 року. Відтоді всі титули розігрувалися виключно між Динамо та Шахтарем, тож можливий успіх ЛНЗ мав би історичне значення для всього українського футболу.

Наразі ЛНЗ лідирує в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 32 очки. Команда випереджає Шахтар завдяки кращим показникам в особистих зустрічах. У восьмому турі черкасці голосно заявили про себе, розгромивши донеччан з рахунком 4:1. Такий результат став своєрідним маркером амбіцій ЛНЗ та підтвердив, що клуб готовий нав’язати боротьбу визнаним грандам за чемпіонство.