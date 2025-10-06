Михайло Цирук

З пʼятниці по неділю відбулися поєдинки восьмого туру УПЛ, який став, мабуть, найбільш сенсаційним у цьому сезоні, хоча для отримання такого статусу було достатньо одного матчу. Динамо вчетверте поспіль втратило очки в чемпіонаті, Колос зазнав другої поспіль поразки, а черкаський ЛНЗ просто знищив Шахтар, і це не новини з паралельної реальності. Пропонуємо до вашої уваги головні підсумки вікенду в українській національній першості.

Колос - Рух 0:2

Після дуже потужного старту сезону ковалівський Колос, здається трохи здувся. Підопічні Руслана Костишина зазнали другої поразки поспіль, цього разу поступившись львівському Руху, котрий перед стартом туру йшов у зоні прямого вильоту. При цьому ковалівці, загалом, заслужили на такий підсумок і за грою: Рух більше бив по воротах, більше влучав, тож три очки команди Федика не назвеш випадковими.

Долю зустрічі визначили точний удар Фала та реалізований пенальті Притули в другому таймі, завдяки яким львівський клуб піднявся на 14 місце. Ну а Колос з гуркотом відкотився з вершин турнірної таблиці до середини.

Епіцентр - Зоря 1:2

Останнє місце в чемпіонаті після цього туру тепер посідає Епіцентр. Підопічні Сергія Нагорняка програли втретє поспіль, а кривдником новачка УПЛ цього разу виступила луганська Зоря. Мʼячі Анджушича та Вантуха дозволили гостям мати комфортну перевагу у два мʼячі ще до 33 хвилини, натомість господарі в друому таймі спромоглися лише на гол престижу у виконанні Коча.

Олександрія - Карпати 0:2

Продовжують поступово налагоджувати своє становище в чемпіонаті й львівські Карпати, котрі після серії з пʼяти матчів без перемог в УПЛ набрали в останніх трьох матчах 7 очок.

Жертвою зелених левів стала Олександрія, котра на своєму полі не змогла протиставити підопічним Владислава Лупашка майже нічого. Карпатам дуже допоміг гол у роздягальню, який з пенальті забив Бруніньйо. У другій половині зустрічі, граючи за рахунком, львівʼяни забили ще один мʼяч, а точніше суперник зробив це сам - автогол Кампоса.

Таким чином багатостраждальні, на початку сезону, Карпати піднялися у верхню частину турнірної таблиці, а от над Олександрією продовжує висіти Дамоклів меч потенційного вильоту.

Оболонь - Верес 1:1

Не надто видовищний матч видали в столиці Оболонь та Верес, проте загалом дивитися на це дійство цілком можна було. Гості відкрили рахунок на 14 хвилині завдяки автоголу Дубка, проте пивовари відповіли дуже швидко: Курку вдався хороший удар, проти якого Сташків виявився безсилим. На тому й розійшлися: обидві команди усе ще перебувають над зоною перехідних матчів, проте вона досить близько.

Полісся - Полтава 4:0

Легкою прогулянкою став восьмий тур для житомирського Полісся. Вовки на своєму полі просто не відчули спротиву з боку Полтави, яку розгромили з рахунком 4:0. Три з чотирьох голів господарів ще у перші 30 хвилин забили Велетень, Брагару та Сарапій, а четвертий після перерви оформив Гайдучик. Завдяки цій перемозі Полісся в турнірній таблиці вже четверте, а Полтава, своєю чергою, передостання.

Кривбас - Кудрівка 3:1

Точно не найважчу свою перемогу цього туру здобув і криворізький Кривбас. Команда Патріка ван Леувена відкрила рахунок уже на 15 хвилині після голу Твердохліба, а у другому таймі розвинула успіх завдяки дублю Мендоси. З цікавинок цього матчу - гол престижу Кудрівки ударом з центру поля, який записали як автогол Кемкіна. Цей успіх дозволив криворіжцям піднятися в топ-3 турнірної таблиці.

Динамо - Металіст 1925 1:1

Якась психологічна проблема зʼявилася після серії невдач у київського Динамо. Не дивно, бо й у колективі точно не все гаразд: коли головний тренер не знає причину відсутності найдосвідченішого гравця, а один з найстарших футболістів після гри зривається на вболівальників - це точно неправильно.

До пропущеного мʼяча у свої ворота кияни повністю контролювали хід поєдинку: забили гол зусиллями Волошина і могли, та навіть мали, забивати більше: один тільки Герреро мав три вбивчих моменти. Але далі сталося просте закидання у штрафний киян, невпевнена гра Тіаре, гол Литвиненка - і все: Динамо неначе підмінили та забрали з поля.

Жодного моменту за 32 хвилини основного часу, абсолютно жодного. Ближчими до перемоги навіть були гості, які ледь не забили після кутового. Безпрограшна серія команди Шовковського, звісно, триває, але чи точно це той результат, яким може пишатися чемпіон?

Шахтар - ЛНЗ 1:4

Але нічия у Києві за рівнем сенсаційності - просто ніщо порівняно з тим, що сталося на Арені-Львів. І для всіх, окрім самих гірників та їхніх уболівальників, у такому підсумку є певний позитив. ЛНЗ наочно продемонстрував, що наші гранди - це не щось священне та недоторканне, що проти них можна й потрібно грати сміливо, і рано чи пізно футбол тебе за це винагородить.

Не маю сумніву, що ця гра - найкраще, що було в історії черкаського клубу. До того, як перевага в рахунку не збільшилася до двох мʼячів та не стала досить комфортною, гості дали створити команді Турана настільки мало, що можна було б і не запідозрити, що ЛНЗ грає з Шахтарем. Звісно, пішовши на штурм відчаю, гірники мали досить непогані моменти. Але загалом захист гостей впорався майже на відмінно.

На все це наклалася ще й вбивча реалізація шансів на контратаках - і ось результат. Ривок Оба після обрізки Матвієнка, пас під удар Кузику - 1:0, класна комбінація перед штрафним, пас Яшарі на Асінора - 2:0, вдалий відскок на Рябова після дальнього удару - 3:0. Ось і все, ось і весь футбол. Шедевр Назарини зі штрафного та крапка від Оба вже не мали особливого впливу на загальний результат.

Але, щоб отримати таке щастя, потрібно грати, не боятися, вибігати, а не думати лише про те, як відбитися. ЛНЗ це робив, і за це команді Пономарьова величезний респект. Звісно, для такого результату мають ще й зійтися зірки: захист Шахтаря повністю провалився, досвідчений Матвієнко привіз два голи. Але знову ж таки: шанс на подібну удачу мають лише сміливі. Це не просто вистраждані 1:0, це було щось яскраве, памʼятне та справді історичне.

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ.