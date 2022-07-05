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«Чорноморець» офіційно оголосив про продовження співпраці з 39-річним Кравченком

Ветеран центру поля продовжить виступи у Прем'єр-лізі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:26
«Чорноморець» офіційно оголосив про продовження співпраці з 39-річним Кравченком
Сергій Кравченко / Фото - ФК Чорноморець

Півзахисник Сергій Кравченко підписав новий контракт з «Чорноморцем». Про це повідомляє прес-служба клубу.

За даними Transfermarkt, угода розрахована на рік. До «моряків» 39-річний хавбек приєднався влітку 2021 року.

Кравченко є вихованцем «Шахтаря». Також виступав за «Карабах», «Ворсклу», «Динамо», «Дніпро», «Волинь» і «Дніпро-1».

Раніше повідомлялося, що головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук відмовив «Дніпру-1» заради одеситів.

Сергій Стаднюк
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Сергій Кравченко Чорноморець

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