«Чорноморець» офіційно оголосив про продовження співпраці з 39-річним Кравченком

Ветеран центру поля продовжить виступи у Прем'єр-лізі

Сергій Кравченко / Фото - ФК Чорноморець

Півзахисник Сергій Кравченко підписав новий контракт з «Чорноморцем». Про це повідомляє прес-служба клубу.

За даними Transfermarkt, угода розрахована на рік. До «моряків» 39-річний хавбек приєднався влітку 2021 року.

Кравченко є вихованцем «Шахтаря». Також виступав за «Карабах», «Ворсклу», «Динамо», «Дніпро», «Волинь» і «Дніпро-1».

Раніше повідомлялося, що головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук відмовив «Дніпру-1» заради одеситів.