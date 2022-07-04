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Григорчук відмовив представнику Ліги Європи заради «Чорноморця»

Спеціаліст має намір допрацювати контракт з одеським клубом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:18
Григорчук відмовив представнику Ліги Європи заради «Чорноморця»
Роман Григорчук / Фото: УАФ

Головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук відмовився очолити «Дніпро-1». Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, фахівець назвав цей крок неможливим. У якості причини названо чинний контракт з одеським клубом.

Зазначимо, що Григорчук очолив «Чорноморець» 30 грудня 2021 року, не встигнувши провести жодної офіційної гри через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Угода діє до 30 червня 2024 року.

Головним претендентом на тренерське крісло «Дніпра-1» називають наставника «Металіста» Олександра Кучера.

Сергій Стаднюк
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Теги

Роман Григорчук Чорноморець СК Дніпро-1 Олександр Кучер

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