Чорноморець оголосив перших новачків, які повертатимуть Одесу в УПЛ
Команду посилили троє гравців
30 хвилин тому
Фото - ФК Чорноморець
Чорноморець на клубних ресурсах повідомив, що до складу команди приєдналися досвідчені гравці: 26-річні півзахисники брати-близнюки Іван та Микола Когути і 29-річний лівий захисник Олександр Осман.
Брати Когути останні два сезони провели в Лівому Березі, а Олександр перейшов до Чорноморця з Оболоні.
Чорноморець за підсумками минулого сезону фінішував останнім. За 30 турів одесити набрали 23 очки.
У Чорноморці офіційно підтвердили призначення відомого голкіпера до тренерського штабу.