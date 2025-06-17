Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер підтвердив входження колишнього голкіпера Олександра Рибки до свого штабу, а також розповів про ситуацію в команді перед стартом підготовки до Першої ліги. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Всі скучили за роботою. Вже відпочили. Всі раді бачити один одного. Дуже приємно, коли атмосфера гарна на тренуванні. Головне, щоб так і залишалось все. Щоб зберігся емоційний стан. Будемо далі працювати. Так, поки що не всі поїхали. Але з легіонерами ми на зв'язку. Зокрема, чекаємо найближчим часом на повернення Гіо, Анеля Райса. Чекаємо в кінці місяця, може трохи раніше на Ярослава Ракицького.

Зараз з нами знаходяться кілька гравців на перегляді. Поки давайте без прізвищ - як підпишемо з ними контракти, наші вболівальники дізнаються про це відразу. До речі, як і про наші контрольні поєдинки. Узгоджуємо ще деякі організаційні моменти. І обов'язково поділимося інформацією щодо товариських ігор.

Також хотів би проанонсувати зміни в тренерському штабі. Ми запросили тренером воротарів відомого фахівця, який щойно завершив кар'єру гравця, в минулому голкіпера збірної України, Динамо, Шахтаря Олександра Рибку.