«Чорноморець» підписав Єрмоленка, гравців «Динамо» та «Руху»
«Чорноморець» підібрав екс-захисника «Металіста 1925»
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Віталий Єрмаков / Фото - ФК Чорноморець
Захисник Віталій Єрмаков став гравцем «Чорноморця». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Раніше 30-річний центрбек на правах вільного агента покинув «Металіст 1925». Контракт з ним підписаний на три роки.
Єрмаков лише в минулому сезоні приєднався до харків'ян. За неповну кампанію встиг провести 17 матчів.
Раніше «Чорноморець» оголосив про підписання трьох молодих футболістів.
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