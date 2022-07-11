«Чорноморець» підібрав екс-захисника «Металіста 1925»

Одесити продовжують комплектувати склад

Віталий Єрмаков / Фото - ФК Чорноморець

Захисник Віталій Єрмаков став гравцем «Чорноморця». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше 30-річний центрбек на правах вільного агента покинув «Металіст 1925». Контракт з ним підписаний на три роки.

Єрмаков лише в минулому сезоні приєднався до харків'ян. За неповну кампанію встиг провести 17 матчів.

Раніше «Чорноморець» оголосив про підписання трьох молодих футболістів.