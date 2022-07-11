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«Чорноморець» підібрав екс-захисника «Металіста 1925»

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:21
«Чорноморець» підібрав екс-захисника «Металіста 1925»
Віталий Єрмаков / Фото - ФК Чорноморець

Захисник Віталій Єрмаков став гравцем «Чорноморця». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше 30-річний центрбек на правах вільного агента покинув «Металіст 1925». Контракт з ним підписаний на три роки.

Єрмаков лише в минулому сезоні приєднався до харків'ян. За неповну кампанію встиг провести 17 матчів.

Раніше «Чорноморець» оголосив про підписання трьох молодих футболістів.

Сергій Стаднюк
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Теги

Чорноморець Металіст 1925

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