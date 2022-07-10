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«Чорноморець» підписав Єрмоленка, гравців «Динамо» та «Руху»

Про умови контрактів не повідомляється
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 23:47
«Чорноморець» підписав Єрмоленка, гравців «Динамо» та «Руху»
Фото - ФК Чорноморець

Одразу три футболісти приєдналися до «Чорноморця». Про це повідомляє прес-служба клубу.

На правах вільного агента до Одеси перебрався екс-хавбек «Руху» Іван Литвиненко. Також будуть захищати кольори «моряків» нападник Максим Єрмоленко та півзахисник Ілля Гаджук.

Про те, чи покинули свої нинішні клуби 24-річний форвард і 19-річний хавбек не повідомляється. За даними Transfermarkt, Єрмоленко належить «Авангарду», а термін дії контракту Гаджука з «Динамо» спливає в 2024 році.

Раніше «Чорноморець» офіційно оголосив про продовження співпраці з 39-річним Сергієм Кравченком.

Сергій Стаднюк
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Теги

Чорноморець Динамо Київ Рух Авангард

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