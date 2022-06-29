«Чорноморець» підписав контракт з легіонером через день після оголошення про його відхід
Захисник Манджрекар Джеймс підписав контракт з «Чорноморцем», повідомляє прес-служба клубу. Раніше канадець був у оренді з датського «Вайлі». Умови угоди не розголошуються.
Так, це наш легіонер. Дійсно, це обличчя вам вже знайомо. І ми насправді розірвали з ним контракт… Але вже підписали новий.
Джеймс підписав свій перший контракт з «Чорноморцем» у лютому. Це був контракт на оренду, який дуже скоро довелось припинити у зв’язку з війною.
Джеймс повернувся до данського «Вайле», з яким в нього були основні контрактні зобов’язання. Але так сумував за «Чорноморцем», що всупереч здоровому глузду попрощався з безпечною Європою та повернувся до України. Що це, як не сталеві… Нерви та справжня підтримка команди у непрості часи?
Так що давайте знову привітаємо цього відважного канадця, чий зріст понад 190 см та широкі плечі можуть стати непрохідною захисною стіною нашої команди. Завтра ми повернемось з трансферними новинами, а сьогодні всім спокійного вечора.
Напередодні «Чорноморець» оголосив про відхід Джеймса і ще 11 футболістів.
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