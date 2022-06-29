«Чорноморець» підписав контракт з легіонером через день після оголошення про його відхід

Манджрекар Джеймс / Фото - ФК Чорноморець

Захисник Манджрекар Джеймс підписав контракт з «Чорноморцем», повідомляє прес-служба клубу. Раніше канадець був у оренді з датського «Вайлі». Умови угоди не розголошуються.

Джеймс підписав свій перший контракт з «Чорноморцем» у лютому. Це був контракт на оренду, який дуже скоро довелось припинити у зв’язку з війною.

Джеймс повернувся до данського «Вайле», з яким в нього були основні контрактні зобов’язання. Але так сумував за «Чорноморцем», що всупереч здоровому глузду попрощався з безпечною Європою та повернувся до України. Що це, як не сталеві… Нерви та справжня підтримка команди у непрості часи?

Так що давайте знову привітаємо цього відважного канадця, чий зріст понад 190 см та широкі плечі можуть стати непрохідною захисною стіною нашої команди. Завтра ми повернемось з трансферними новинами, а сьогодні всім спокійного вечора.