Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:30
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург

«Чорноморець» підписав контракт з легіонером через день після оголошення про його відхід

Канадець все ж не побоявся грати в Україні, незважаючи на війну
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:18
«Чорноморець» підписав контракт з легіонером через день після оголошення про його відхід
Манджрекар Джеймс / Фото - ФК Чорноморець

Захисник Манджрекар Джеймс підписав контракт з «Чорноморцем», повідомляє прес-служба клубу. Раніше канадець був у оренді з датського «Вайлі». Умови угоди не розголошуються.

Так, це наш легіонер. Дійсно, це обличчя вам вже знайомо. І ми насправді розірвали з ним контракт… Але вже підписали новий.

Джеймс підписав свій перший контракт з «Чорноморцем» у лютому. Це був контракт на оренду, який дуже скоро довелось припинити у зв’язку з війною.

Джеймс повернувся до данського «Вайле», з яким в нього були основні контрактні зобов’язання. Але так сумував за «Чорноморцем», що всупереч здоровому глузду попрощався з безпечною Європою та повернувся до України. Що це, як не сталеві… Нерви та справжня підтримка команди у непрості часи?

Так що давайте знову привітаємо цього відважного канадця, чий зріст понад 190 см та широкі плечі можуть стати непрохідною захисною стіною нашої команди. Завтра ми повернемось з трансферними новинами, а сьогодні всім спокійного вечора.

Напередодні «Чорноморець» оголосив про відхід Джеймса і ще 11 футболістів.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Чорноморець Манджрекар Джеймс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Клуб УПЛ покинули 12 гравців
Клуб УПЛ покинули 12 гравців
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 червня 22:40
Екс-хавбек збірної України повернувся до «Чорноморця»
Екс-хавбек збірної України повернувся до «Чорноморця»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
26 червня 17:25
«Він безстрашний» – «Чорноморець» повідомив про прибуття легіонера
«Він безстрашний» – «Чорноморець» повідомив про прибуття легіонера
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 червня 18:22
З «Чорноморця» пішли всі легіонери і Морозюк
З «Чорноморця» пішли всі легіонери і Морозюк
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 червня 11:58
Григорчук: «За день до війни на матч нового «Чорноморця» в Одесі було продано 20 тисяч квитків»
Григорчук: «За день до війни на матч нового «Чорноморця» в Одесі було продано 20 тисяч квитків»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 червня 14:07
Григорчук: «Нам потрібно почати чемпіонат, щоб зберегти футбол»
Григорчук: «Нам потрібно почати чемпіонат, щоб зберегти футбол»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 червня 12:33

Новини: Футбол

Офіційно. Лукаку повернувся в «Інтер»
Офіційно. Лукаку повернувся в «Інтер»
Серія А
22:23
Клуб, що орендував Коваленка, звільнив тренера
Клуб, що орендував Коваленка, звільнив тренера
Серія А
21:49
«Чорноморець» підписав контракт з легіонером через день після оголошення про його відхід
«Чорноморець» підписав контракт з легіонером через день після оголошення про його відхід
Українська Прем'єр-ліга
21:18
Клуб Першої ліги не хотів би поновлення чемпіонату
Клуб Першої ліги не хотів би поновлення чемпіонату
Перша ліга
20:52
Луческу визначився зі складом «Динамо» на другий матч літа
Луческу визначився зі складом «Динамо» на другий матч літа
Українська Прем'єр-ліга
20:22
«Ліон» не купуватиме Тете у «Шахтаря»
«Ліон» не купуватиме Тете у «Шахтаря»
Ліга 1
19:51
Екс-клуб Ярмоленка не може зацікавити Зінченка умовами контракту
Екс-клуб Ярмоленка не може зацікавити Зінченка умовами контракту
Англійська Прем'єр-ліга
19:21
Колишня надія «Динамо» покинув аравійський клуб
Колишня надія «Динамо» покинув аравійський клуб
Українські легіонери
18:55
«Фенербахче» перед матчами з «Динамо» підписав вінгера, що перезапустив кар'єру
«Фенербахче» перед матчами з «Динамо» підписав вінгера, що перезапустив кар'єру
Ліга чемпіонов UEFA
18:28
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Всі новини