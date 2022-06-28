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Клуб УПЛ покинули 12 гравців

«Чорноморець» намагатиметься грати лише українцями
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:40
Клуб УПЛ покинули 12 гравців

Одеський «Чорноморець» позбувся 12 - ти футболістів. Про це повідомив клуб на своєму офіційному сайті.

«У зв'язку з військовими діями росії в Україні,« Чорноморець »змушено розірвав контракти з іноземними футболістами, а саме з: Дугласом Бергквістом, Хорхе Ернандесом, Руді попалив Ванцашем, Бориславом Цоневим, Мартіном Петкова і Манджрекаром.

Згідно з рішенням FIFA призупинено дію контрактів з Вандерсоном і Ілією Мартиновичем до 30.06.2023 року. Є гравці, у яких закінчився термін дії оренди і контракт не був продовжений. Серед них Георгій Цитаішвілі, Микола Михайленко, Крістіан Беловар і Євген Мартиненко. З деякими гравцями керівництво клубу обговорює умови подальшої співпраці ».


Раніше стало відомо, що УПЛ стартує в серпні. Точна дата поки не визначена.

Петро Приходько
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