Клуб УПЛ покинули 12 гравців

«Чорноморець» намагатиметься грати лише українцями

Одеський «Чорноморець» позбувся 12 - ти футболістів. Про це повідомив клуб на своєму офіційному сайті.

«У зв'язку з військовими діями росії в Україні,« Чорноморець »змушено розірвав контракти з іноземними футболістами, а саме з: Дугласом Бергквістом, Хорхе Ернандесом, Руді попалив Ванцашем, Бориславом Цоневим, Мартіном Петкова і Манджрекаром.

Згідно з рішенням FIFA призупинено дію контрактів з Вандерсоном і Ілією Мартиновичем до 30.06.2023 року. Є гравці, у яких закінчився термін дії оренди і контракт не був продовжений. Серед них Георгій Цитаішвілі, Микола Михайленко, Крістіан Беловар і Євген Мартиненко. З деякими гравцями керівництво клубу обговорює умови подальшої співпраці ».

Раніше стало відомо, що УПЛ стартує в серпні. Точна дата поки не визначена.