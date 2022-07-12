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«Чорноморець» підписав «легіонера» у воротарську лінію

У досвідченого голкіпера паспорт Казахстану. Але є одне «але»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12 липня 22:48
«Чорноморець» підписав «легіонера» у воротарську лінію
Дмитро Непогодов / Фото - Sport.kz

Голкіпер Дмитро Непогодов став гравцем «Чорноморця». Про це повідомляє прес-служба клубу.

Останнім клубом 34-річного воротаря був казахстанський «Тобол». До одеського клубу він перейшов на правах вільного агента. Контракт підписаний на один сезон.

В УПЛ Непогодов буде вважатися легіонером, оскільки був натуралізований для збірної Казахстану. Починав кар'єру в молодіжці «Марселя», в Україні грав за «Металург» Донецьк і «Ворсклу».

Раніше «Чорноморець» підписав канадського захисника.

Сергій Стаднюк
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Чорноморець Тобол

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