«Чорноморець» підібрав екс-захисника «Металіста 1925»
«Чорноморець» підписав «легіонера» у воротарську лінію
У досвідченого голкіпера паспорт Казахстану. Але є одне «але»
12 липня 22:48
Дмитро Непогодов / Фото - Sport.kz
Голкіпер Дмитро Непогодов став гравцем «Чорноморця». Про це повідомляє прес-служба клубу.
Останнім клубом 34-річного воротаря був казахстанський «Тобол». До одеського клубу він перейшов на правах вільного агента. Контракт підписаний на один сезон.
В УПЛ Непогодов буде вважатися легіонером, оскільки був натуралізований для збірної Казахстану. Починав кар'єру в молодіжці «Марселя», в Україні грав за «Металург» Донецьк і «Ворсклу».
Раніше «Чорноморець» підписав канадського захисника.
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