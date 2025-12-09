Сергій Разумовський

Чорноморець найближчим часом планує серйозно оновити оборонну лінію та розлучитися одразу з чотирма захисниками. Про це повідомляє SportArena.

Мова йде про досвідченого Євгена Хачеріді, а також Максима Лопирьонка, Тимофія Сухаря й Олександра Османа. Клуб уже готується до змін у складі напередодні весняної частини сезону, роблячи ставку на перебудову команди в контексті боротьби за підвищення у класі.

38‑річний Євген Хачеріді приєднався до одеського клубу в серпні та став одним із найгучніших трансферів Першої ліги. Колишній центрбек Динамо й національної збірної України встиг провести за «моряків» 11 матчів у всіх турнірах, додаючи команді досвіду та впевненості в захисті. Втім, попри статус і резонанс його приходу, співпраця, схоже, триватиме недовго – одесити готуються до розставання з ветераном, який перестав грати після травми.

Максим Лопирьонок, відомий за виступами за Дніпро‑1, у поточному сезоні також отримував свій ігровий час. На його рахунку 10 поєдинків у футболці Чорноморця та один забитий м’яч, що для захисника є непоганим показником. Статистика Тимофія Сухаря у нинішній кампанії ідентична за кількістю проведених зустрічей – він також відіграв 10 матчів. Олександр Осман був задіяний найчастіше з цієї четвірки: захисник вийшов на поле 14 разів і відзначився однією результативною передачею, демонструючи універсальність та готовність допомогти як у захисті, так і в побудові атак.

Попри майбутні кадрові зміни, Чорноморець підходить до зимової паузи в непоганому турнірному становищі. Команда посідає третє місце у Першій лізі сезону 2025/26, маючи в активі 38 набраних очок і зберігаючи реальні шанси на вихід до елітного дивізіону. Хоча ще декілька місяців тому саме одесити лідирували у чемпіонаті.

Наступний офіційний матч Моряки зіграють лише в березні 2026 року, коли зустрінуться з ЮКСА. Саме міжсезоння стане ключовим періодом для оновлення складу та формування оновленої оборони після відходу одразу чотирьох захисників.