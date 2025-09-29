Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі понеділка, 29 вересня, у восьмому турі української Першої ліги.

В Ужгороді Металіст і Лівий Берег довгий час не могли зламати оборону один одного, і здавалось, що матч завершиться без голів. Однак на останній хвилині основного часу Дієгу приніс гостям мінімальну перемогу, покаравши суперників за втрату концентрації наприкінці гри.

У Запоріжжі Металург та Інгулець провели рівний і напружений поєдинок, де обидві команди мали шанси забити. Проте надійна гра голкіперів і неточність у завершальній фазі атак зумовили підсумкові нулі на табло.

Найрезультативнішим виявився матч, де Фенікс-Маріуполь приймав Буковину. Гості швидко оформили комфортну перевагу завдяки голам Підлепенця та Дахновського, але господарі здійснили міні-камбек з голами Залоги та Богданова. Та все ж на останній секунді Вітенчук після чудової комбінації забив переможний м’яч, після якого одразу ж пролунав фінальний свисток.

Буковина набрала 20 очок і на відстань у два бали наблизилася до лідера Чорноморця. Слідом розташувалася ціла група команд: Агробізнес і Нива Тернопіль (по 15), Інгулець (13), а також Ворскла і Лівий Берег (по 12). Фенікс-Маріуполь (8) – 11-й. Металург (6) і Металіст (5) – у зоні вильоту.

Перша ліга, восьмий тур

Металіст – Лівий Берег 0:1

Гол: Дієгу, 90

Металург – Інгулець 0:0

Фенікс-Маріуполь – Буковина 2:3

Голи: Залога, 32, Богданов, 68 – Підлепенець, 16, Дахновський, 23, Вітенчук, 90+6