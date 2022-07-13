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«Чорноморець» розлучився з Сухоцьким і Вачіберадзе

Артем через війну так і не встиг зіграти жодного матчу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:25
«Чорноморець» розлучився з Сухоцьким і Вачіберадзе

Одеський «Чорноморець» оголосив про відхід захисника Артема Сухоцького та півзахисника Беки Вачіберадзе.

26-річний Вачіберадзе в сезоні-2021/22 був в основній обоймі клубу і провів 14 матчів в УПЛ, в яких зробив 3 результативних передачі.

29-річний Сухоцький перейшов у «Чорноморець» 12 січня, але через війну не зіграв за команду жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, раніше «Чорноморець» підписав досвідченого голкіпера з чемпіонату Казахстану.

Карен Агабекян
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Теги

Бека Вачіберадзе Артем Сухоцкій Чорноморець

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