«Чорноморець» розлучився з Сухоцьким і Вачіберадзе

Артем через війну так і не встиг зіграти жодного матчу

Одеський «Чорноморець» оголосив про відхід захисника Артема Сухоцького та півзахисника Беки Вачіберадзе.

26-річний Вачіберадзе в сезоні-2021/22 був в основній обоймі клубу і провів 14 матчів в УПЛ, в яких зробив 3 результативних передачі.

29-річний Сухоцький перейшов у «Чорноморець» 12 січня, але через війну не зіграв за команду жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, раніше «Чорноморець» підписав досвідченого голкіпера з чемпіонату Казахстану.