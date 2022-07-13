«Чорноморець» підібрав екс-захисника «Металіста 1925»
«Чорноморець» розлучився з Сухоцьким і Вачіберадзе
Артем через війну так і не встиг зіграти жодного матчу
Одеський «Чорноморець» оголосив про відхід захисника Артема Сухоцького та півзахисника Беки Вачіберадзе.
26-річний Вачіберадзе в сезоні-2021/22 був в основній обоймі клубу і провів 14 матчів в УПЛ, в яких зробив 3 результативних передачі.
29-річний Сухоцький перейшов у «Чорноморець» 12 січня, але через війну не зіграв за команду жодного офіційного матчу.
Нагадаємо, раніше «Чорноморець» підписав досвідченого голкіпера з чемпіонату Казахстану.
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