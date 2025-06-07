Чорноморець в Першій лізі робитиме ставку на досвід
Перші кадрові рішення одеситів
близько 13 годин тому
Фото - ФК Чорноморець
Олексій Хобленко, Віталій Єрмаков та Артем Габелок в новому сезоні захищатимуть кольори Чорноморця, повідомляє пресслужба клубу.
Досвідчені гравці готові допомогти команді Олександра Кучера у вирішенні головного завдання на сезон - повернення в УПЛ.
Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер отримав кредит довіри від власників Чорноморця будувати нову команду з прицілом на новий сезон.
Чорноморець за підсумками минулого сезону фінішував останнім. За 30 турів одесити набрали 23 очки.
Раніше Чорноморець прийняв важливе рішення щодо екснаставника одеситів Олександра Бабича.