Чорноморець прийняв важливе рішення щодо Бабича
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близько 6 годин тому
Фото: ФК Чорноморець
Спортивний директор Чорноморця Олександр Бабич покине одеський клуб. Контракт фахівця з «моряками» закінчується в червні цього року і сторони не планують продовжувати співпрацю.
46-річний фахівець має намір продовжити свою тренерську кар'єру, повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке.
Бабич провів у ролі спортивного директора Чорноморця два місяці. До цього він був головним тренером одеської команди.
Чорноморець за підсумками минулого сезону зайняв останнє, 16-те місце в УПЛ і вилетів у Першу лігу.