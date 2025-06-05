Павло Василенко

Спортивний директор Чорноморця Олександр Бабич покине одеський клуб. Контракт фахівця з «моряками» закінчується в червні цього року і сторони не планують продовжувати співпрацю.

46-річний фахівець має намір продовжити свою тренерську кар'єру, повідомляє телеграм-канал ТаТоТаке.

Бабич провів у ролі спортивного директора Чорноморця два місяці. До цього він був головним тренером одеської команди.

Чорноморець за підсумками минулого сезону зайняв останнє, 16-те місце в УПЛ і вилетів у Першу лігу.