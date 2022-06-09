Чотири клуби виступають проти матчів УПЛ за кордоном

Сезон має стартувати 20 серпня

Чотири клуби УПЛ виступають проти того, щоб представники України в єврокубках проводили свої матчі в новому сезоні за кордоном. Про це повідомляє Профутбол Digital.

Орієнтовна дата старту чемпіонату – 20 серпня. Взяти в ньому участь мають 16 клубів, котрі проведуть по 30 матчів в два кола.

Однак місце проведення ще не визначене. Учасники єврокубків хочуть грати за кордоном, щоб мати змогу долучити якісних легіонерів. Певна кількість команд згодна з таким варіантом, якщо отримають компенсацію.

Проти виступають лише «Колос», «Олександрія», «Кривбас» і «Рух».

Раніше Юрій Вернидуб розповів про те чи може вернутися в УПЛ.