Чотири клуби виступають проти матчів УПЛ за кордоном
Сезон має стартувати 20 серпня
Чотири клуби УПЛ виступають проти того, щоб представники України в єврокубках проводили свої матчі в новому сезоні за кордоном. Про це повідомляє Профутбол Digital.
Орієнтовна дата старту чемпіонату – 20 серпня. Взяти в ньому участь мають 16 клубів, котрі проведуть по 30 матчів в два кола.
Однак місце проведення ще не визначене. Учасники єврокубків хочуть грати за кордоном, щоб мати змогу долучити якісних легіонерів. Певна кількість команд згодна з таким варіантом, якщо отримають компенсацію.
Проти виступають лише «Колос», «Олександрія», «Кривбас» і «Рух».
Раніше Юрій Вернидуб розповів про те чи може вернутися в УПЛ.
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