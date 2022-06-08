Вернидуб: «Якщо мені дозволять працювати, то буду. Якщо ні - буду на фронті до нашої перемоги»

Український тренер Юрій Вернідуб, Який зараз знаходиться на фронті, висловився про свою подальшу кар'єру.

- Можливо, після служби?

- Ніхто не буде чекати. Команді потрібно бути готовою до наступного сезону, матчів Ліги чемпіонів. Я думаю, що вчинив правильно. Якщо зараз мені вдасться де-небудь попрацювати, то я краще залишуся тут і буду працювати в Україні

- Зараз в УПЛ багато клубів залишаються без тренерів. Чи є у Вас плани на подальшу кар'єру?

- Подивимося. Плани є, але поки я перебуваю в ВСУ і не знаю, як буде далі. Якщо мені дозволять, буду працювати. Якщо немає, буду тут [на фронті] до кінця, до нашої перемоги

- У пресі писали, що Ви можете очолити «Крівбасс». Це правда?

- У цьому житті може бути все, що завгодно. Але на сьогоднішній день я перебуваю в своєму підрозділі

- Хтось звертався до Вас з українських клубів на рахунок співпраці?

- Щоб говорити про це, потрібно мати якусь конкретику. Розмови можуть бути різні, але зараз я в ВСУ

- Зоря, швидше за все, не буде продовжувати контракт зі Скрипником. Ви будете готові повернутися в луганський клуб або хочете нових викликів?

- Мені важко відповісти на це питання прямо зараз, тому що я не знаю, що мене чекає завтра

- УПЛ планують стартувати в серпні. Чи реально провести чемпіонат України в нинішніх умовах?

- Все залежить від президентів клубів, і чи захочуть футболісти грати в таких умовах. Я вважаю, що все можливо, але тут не знаєш, що нас чекає завтра, а ви так далеко берете.