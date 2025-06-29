Сергій Стаднюк

В 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу Челсі розгромив Бенфіку.

Усі основні події гри припали на другий тайм. На 64-й хвилині Джеймс відкрив рахунок для «аристократів», реалізувавши штрафний з гострого кута. Все йшло до перемоги «синіх», однак усі карти сплутала гроза, через яку матч було призупинено майже на дві години.

Після поновлення гри Бенфіка змогла відповісти уже в компенсований час. На 95-й хвилині пенальті раалізував Ді Марія, перевівши зустріч у додатковий час.

Однак майже одразу після свистка ситуація знову перевернулася. Після другої жовтої картки Престіанні на 92-й хвилині Челсі цілковито контролював хід гри, домінуючи і в атаці, і в контролі м’яча.

І в другому екстратаймі долю зустрічі було вирішено. Протягом дев’яти хвилин відзначилися Нкунку, Нету та Д’юзбері-Голл, довівши перевагу «синіх» до розгромної.

Голкіпер «орлів» Анатолій Трубін провів на полі всі понад 120 хвилин. Українець отримав оцінку 5.8, ставши одним із найгірших гравців матчу.

Челсі здобув легку за рахунком і непросту по суті перемогу та вийшов до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу-2025, де зіграє з Палмейрасом.

Клубний чемпионат світу, 1/8 фіналу

Бенфіка – Челсі 1:4

Голи: Ді Марія, 90+5 (пен.) – Джеймс, 64, Нкунку, 108, Нету, 115, Д’юзбері-Голл, 117

Бенфіка: Трубін, Аурснес (Ґувея, 86), Сілва, Отаменді, Даль, Флорентіну (Престіанні, 70), Кокджу (Велозу, 86), Ді Марія, Баррейро, Шельдеруп (Актюркоґлу, 46), Павлідіс (Белотті, 70)

Челсі: Санчес, Джеймс (Ґюсто, 80), Колвілл (Ансельміно, 118), Бадіашиль (Адарабіойо, 70), Кукурелья, Кайседо, Лавія (Чалоба, 86), Нету, Фернандес (Д'юзбері-Голл, 80), Палмер, Делап (Нкунку, 80)

Попередження: Павлідіс (50), Флорентіну (63), Кокджу (83), Престіанні (90+6), Ґувея (120+2) — Кайседо (61), Д'юзбері-Голл (90+2), Палмер (92), Колвілл (102)

Вилучення: Престіанні, 92

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Бенфіка – Челсі.