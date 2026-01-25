«Чудовий гравець». Новий тренер Челсі сказав усе, що думає про Мудрика
Український вінгер понад рік не грає через допінговий скандал
43 хвилини тому
Головний тренер Челсі Ліем Росеньйор повідомив, що поки не мав особистої розмови з вінгером лондонського клубу Михайлом Мудриком. За словами наставника, слова якого цитує Standard, він планує поспілкуватися з українцем.
Поки що ні. Це точно те, що я хочу зробити, але є багато речей, які я хочу зробити і які мені ще не вдалося реалізувати.
Але ні, він – видатний гравець. У нього був дуже складний період, і коли настане правильний момент для мене, для нього і для клубу, я обов’язково з ним поспілкуюся.
Правильний момент настане тоді, коли я поговорю з керівництвом і спортивними директорами. Коли складуться умови, за яких він буде в такій позиції, де я зможу позитивно вплинути на його кар’єру.
Раніше повідомлялося, що Футбольна асоціація Англії розпочала розгляд справи Мудрика, а рішення очікується найближчим часом. Зазначається, що у грудні 2024 року в організмі футболіста було виявлено заборонений препарат мельдоній.
Востаннє Мудрик виходив на поле в офіційному матчі наприкінці листопада 2024 року – у поєдинку групового раунду Ліги конференцій сезону 2024/25. Тоді Челсі на виїзді обіграв Гайденгайм з рахунком 2:0. У тій зустрічі українець відзначився забитим м’ячем.