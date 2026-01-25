Головний тренер Челсі Ліем Росеньйор повідомив, що поки не мав особистої розмови з вінгером лондонського клубу Михайлом Мудриком. За словами наставника, слова якого цитує Standard, він планує поспілкуватися з українцем.

Поки що ні. Це точно те, що я хочу зробити, але є багато речей, які я хочу зробити і які мені ще не вдалося реалізувати.

Але ні, він – видатний гравець. У нього був дуже складний період, і коли настане правильний момент для мене, для нього і для клубу, я обов’язково з ним поспілкуюся.

Правильний момент настане тоді, коли я поговорю з керівництвом і спортивними директорами. Коли складуться умови, за яких він буде в такій позиції, де я зможу позитивно вплинути на його кар’єру.