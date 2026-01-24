Сергій Разумовський

Футбольна асоціація Англії розпочала розгляд справи, пов’язаної з позитивним допінг-тестом українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. Про це повідомляє «Чемпіон» з посилання на «обізнані джерела», зазначаючи, що процес перебуває в активній фазі.

За інформацією джерела, розгляд триває приблизно два тижні. Очікується, що найближчим часом буде ухвалене рішення, яке визначить подальший статус футболіста та його перспективи на найближчий період.

У грудні 2024 року в організмі Мудрика було виявлено заборонений препарат мельдоній (мілдронат). До появи цієї інформації українець встиг провести за Челсі 73 офіційні матчі, у яких записав на свій рахунок 10 голів і 11 результативних передач.

Останній на цей момент вихід Мудрика на поле в офіційній грі датований кінцем листопада 2024 року. Тоді Челсі в матчі групового раунду Ліги конференцій сезону-2024/25 обіграв Гайденгайм на виїзді з рахунком 2:0, а сам українець відзначився забитим м’ячем.

Раніше повідомлялося, що дискваліфікація Мудрика уже завершена.