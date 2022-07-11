Ярмоленка в «Динамо» не буде
Чутки про перехід Ярмоленко до «Динамо» перебільшені. Він ближчий до ОАЕ
Переговори з киянами були «поверхневими»
Андрій Ярмоленко / Фото - Getty Images
Коментуючи ситуацію з вінгером збірної України Адреєм Ярмоленком, журналіст Ігор Бурбас згадав слова наставника «Аль-Айна» Сергія Реброва про те, що він хотів би попрацювати з гравцем. Джерело назвало чутки про перехід в «Динамо» – перебільшеними.
І моє запитання було не випадковим, і відповідь Сергія Реброва також красномовною. На даний момент Андрій Ярмоленко значно ближчий до ОАЕ, ніж до України.
Чутки про повернення в «Динамо» дуже перебільшені. Перемовини були поверхневими, в них не було ніякої конкретики.
Раніше повідомлялося, що президент «Динамо» Ігор Суркіс запропонував Ярмоленкові незвичайний контракт.
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