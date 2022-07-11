Ярмоленка в «Динамо» не буде
Названа незвичайна умова контракту, запропонованого Суркісом Ярмоленку
Лідер збірної України може отримати повну свободу
Фото: ФК Динамо Київ
Президент «Динамо» Ігор Суркіс запропонував вінгеру Андрію Ярмоленку безстроковий контракт. Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».
Якби я зараз мав написати текст для стрічки новин, я б розпочав наступним чином: «Андрій Ярмоленко близький до повернення в київське «Динамо». Ігор Суркіс запропонував Ярмоленку дуже цікаві умови контракту.
Наскільки я чув, Суркіс запропонував Ярмоленку безстроковий контракт. Скільки він відчуває в собі сили грати в футбол – стільки триватиме його контракт.
Була в нього конкретика з МЛС. «Інтер Маямі» пропонував дуже хороші умови контракту. Зараз це вже не тема. Я так розумію, не тема і «Фулгем». Це питання вже закрите.
Знаю, що ним цікавиться клуб інший з АПЛ. Є інтерес з Чемпіношипу. Але «Динамо» зараз найбільш конкретне і «Динамо» зараз дає найцікавішу пропозицію.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленку та Суркісу не вдалося домовитися.
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