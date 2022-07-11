Названа незвичайна умова контракту, запропонованого Суркісом Ярмоленку

Фото: ФК Динамо Київ

Президент «Динамо» Ігор Суркіс запропонував вінгеру Андрію Ярмоленку безстроковий контракт. Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».

Наскільки я чув, Суркіс запропонував Ярмоленку безстроковий контракт. Скільки він відчуває в собі сили грати в футбол – стільки триватиме його контракт.

Була в нього конкретика з МЛС. «Інтер Маямі» пропонував дуже хороші умови контракту. Зараз це вже не тема. Я так розумію, не тема і «Фулгем». Це питання вже закрите.

Знаю, що ним цікавиться клуб інший з АПЛ. Є інтерес з Чемпіношипу. Але «Динамо» зараз найбільш конкретне і «Динамо» зараз дає найцікавішу пропозицію.