ФК Чернігів, який виступає у Першій лізі та дістався чвертьфіналу Кубка України, опублікував публічну відповідь президенту ФІФА Джанні Інфантіно на тлі його слів про можливість повернення до міжнародних змагань відсторонених російських команд.

Ось світлини нашого розбитого росією стадіону, поруч з яким щодня тренуються українські діти. Нещодавно президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що готовий розглянути питання зняття заборони на участь російських команд у міжнародних змаганнях. Для нас ця заява звучить як знецінення болю тисяч українських спортсменів, тренерів і дітей, чиє життя було зруйноване російською агресією.

ФК «Чернігів» рішуче засуджує будь-які спроби повернути росію у міжнародний спорт, поки вона продовжує війну проти України. Спорт не може бути поза політикою, коли політика – це ракети по стадіонах, вбиті спортсмени й зламані долі дітей. Допуск агресора до змагань – це не «нейтралітет», це співучасть і мовчазна згода.