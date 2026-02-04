Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик відреагував на слова президента ФІФА Джанні Інфантіно про необхідність розгляду повернення збірних росії до міжнародних змагань.

Це просто сором. Я не знаю, як повинна відповідати зараз українська асоціація футболу на цю всю історію, тому що через дії лідерів дуже багато українських хлопчиків, дівчаток не мають можливості займатися футболом. Не можуть. І те, що зараз говорить Інфантіно - це повна нісенітниця.

Це слова хворої людини, як на мене. Це людина, яка не зовсім усвідомлює, що відбувається, коли нема можливості тренуватися, коли нема можливості рости. Чому наші діти повинні страждати, а діти агресорів повинні грати на рівні? Як так? Мені просто цікаво. Я просто бачив багато спільних фото наших очільників з президентом ФІФА. Ну, якось слова будуть якісь сказані? Ну, якась позиція повинна бути озвучена? Ну, це соромно.

В нас узагалі навіть в Києві нема можливості тренуватися. В нас чотири роки не будується ніяка інфраструктура, пояснюючи це тим, що йдуть військові дії. Це, знову ж таки, це унеможливлює дітей займатися футболом. То те, що українські діти не можуть займатися футболом, це нічого страшного. Це ганьба для ФІФА! Відверта, просто ганьба!