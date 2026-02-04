Циганик назвав Інфантіно хворим! Журналіст був просто розлючений словами про повернення росіян у футбол
Якою була реакція відомого футбольного медійника? Слів він не підбирав...
близько 2 годин тому
Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик відреагував на слова президента ФІФА Джанні Інфантіно про необхідність розгляду повернення збірних росії до міжнародних змагань.
Це просто сором. Я не знаю, як повинна відповідати зараз українська асоціація футболу на цю всю історію, тому що через дії лідерів дуже багато українських хлопчиків, дівчаток не мають можливості займатися футболом. Не можуть. І те, що зараз говорить Інфантіно - це повна нісенітниця.
Це слова хворої людини, як на мене. Це людина, яка не зовсім усвідомлює, що відбувається, коли нема можливості тренуватися, коли нема можливості рости. Чому наші діти повинні страждати, а діти агресорів повинні грати на рівні? Як так? Мені просто цікаво. Я просто бачив багато спільних фото наших очільників з президентом ФІФА. Ну, якось слова будуть якісь сказані? Ну, якась позиція повинна бути озвучена? Ну, це соромно.
В нас узагалі навіть в Києві нема можливості тренуватися. В нас чотири роки не будується ніяка інфраструктура, пояснюючи це тим, що йдуть військові дії. Це, знову ж таки, це унеможливлює дітей займатися футболом. То те, що українські діти не можуть займатися футболом, це нічого страшного. Це ганьба для ФІФА! Відверта, просто ганьба!
Інфантіно догрався! Очільник ФІФА з'явився на сайті «Миротворець».
Поділитись