Чи буде ще одна велика сенсація на ЧС-2022? Думка букмекерів

Камерун спробує перемогти Бразилію

Сьогодні, 2 грудня, збірна Бразилії проведе останній матч в своїй групі на ЧС-2022 – проти Камеруну.

У Бразилії дві перемоги в двох матчах, команда Тіте собі вже забезпечила плей-офф. У Камеруну – 1 очко, але ще є шанси на вихід на ЧС. Для цього потрібно тільки перемагати Бразилію.

Але букмекери не особливо вірять в африканську команду. Середній коефіцієнт на Камерун – 8,5. На перемогу Бразилії можна поставити з коефіцієнтом 1,36. Нічия оцінюється в 4,75.

Матч Камерун – Бразилія почнеться о 21:00.

Онлайн трансляція матчу Камерун – Бразилія.