ЧС-2022. Камерун обіграв Бразилію. Як це було
Чи буде ще одна велика сенсація на ЧС-2022? Думка букмекерів
Камерун спробує перемогти Бразилію
02 грудня 13:00
Сьогодні, 2 грудня, збірна Бразилії проведе останній матч в своїй групі на ЧС-2022 – проти Камеруну.
У Бразилії дві перемоги в двох матчах, команда Тіте собі вже забезпечила плей-офф. У Камеруну – 1 очко, але ще є шанси на вихід на ЧС. Для цього потрібно тільки перемагати Бразилію.
Але букмекери не особливо вірять в африканську команду. Середній коефіцієнт на Камерун – 8,5. На перемогу Бразилії можна поставити з коефіцієнтом 1,36. Нічия оцінюється в 4,75.
Матч Камерун – Бразилія почнеться о 21:00.
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