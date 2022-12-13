Чи є сили у Хорватії на ще один подвиг? Сьогодні відбудеться перший півфінальний матч ЧС-2022

Команді Даліча доведеться битися з грізною Аргентиною

Сьогодні, 13 грудня, відбудеться перший півфінальний матч ЧС-2022 в Катарі – збірна Аргентини зіграє з Хорватією.

Команда Златко Даліча – одна з головних сенсацій цього мундіалю. В 1/8 фіналу Хорватія в серії пенальті була сильнішою за Японію (1:1, пен 3:1).Саме хорвати вибили з ЧС-2022 одного з головних фаворитів турніру – збірну Бразилії в чвертьфіналі.

І знову в серії пенальті (1:1, пен 4:2), «картаті» в цій справі справжні фахівці. Також не забуваємо, що без чемпіонату світу хорвати залишили і Бельгію – ще на груповому раунді. Хорватія знає, як терпіти і перемагати важковаговиків.

Збірна Аргентини в свою чергу також пройшла непростого опонента на стадії чвертьфіналу – команду Нідерландів (3:2). Той матч запам'ятався скандалом, але все одно був видовищним.

Почався для Аргентини цей чемпіонат досить важко – сенсаційною поразкою від Саудівської Аравії (1:2). Далі на шляху до півфіналу були лише перемоги, команда Мессі поступово набирала хід.

Цікаво, що остання зустріч цих команд завершилася розгромною перемогою Хорватії – 3:0. Це сталося на груповому етапі ЧС-2018. І це була перша в історії перемога Хорватії над Аргентиною в офіційному матчі. Всього команди провели 5 матчів, в них було 2 перемоги Хорватії, 2 перемоги Аргентини і одна нічия. Прийшов час схилити чашу терезів.

Чи зможуть підопічні Златко Даліча зробити черговий подвиг? Дізнаємося вже сьогодні. Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Онлайн трансляція матчу Аргентина – Хорватія.