Сергій Разумовський

Другу частину футболістів основної команди Динамо у вівторок, 13 січня, було залучено до планового медичного обстеження, повідомляє пресслужба клубу. Таким чином кияни повністю завершили вихід із зимової відпустки та перейшли до фінальної організаційної стадії перед стартом навчально-тренувальних зборів.

Медогляд пройшов у звичному для гравців форматі й охопив увесь базовий комплекс перевірок, який традиційно проводять перед початком підготовчого періоду. Футболісти здали обов’язкові лабораторні аналізи, після чого відвідали профільних спеціалістів.

У межах консультацій гравців оглянули терапевт, кардіолог, офтальмолог, травматолог, невропатолог та отоларинголог – аби оцінити загальний стан організму та знизити ризики перед інтенсивними навантаженнями. Крім того, медики виміряли артеріальний тиск, а також зафіксували ключові антропометричні показники, які використовуються для контролю фізичної форми протягом зборів.

Окремим блоком стали інструментальні дослідження. Динамівці пройшли електрокардіограму, ультразвукову діагностику внутрішніх органів і серця, ехокардіографію та інші необхідні процедури, що дозволяють отримати повну картину щодо функціонального стану організму кожного футболіста.

Після завершення всіх етапів медобстеження гравці приєднаються до тренувального процесу. Основна, найінтенсивніша частина роботи буде перенесена на турецький збір: підготовка Динамо в Туреччині стартує 15 січня, де команда розпочне системну роботу над фізикою, тактикою та взаємодіями перед відновленням сезону.

Серед другої групи гравців помічено Віталія Буяльського, Костянтина Вівчаренка, Олександра Піхальонка, Владислава Дубінчака, Олександра Караваєва, Валентина Рубчинського та Олександра Тимчика.